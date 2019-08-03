MMO yolcu otobüsü yangınını değerlendirdi: “Kamusal denetim ile önüne geçilebilir”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası(MMO) Bursa Şubesi, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün alev almasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, araç yangınlarının önüne düzenli bakım ve kamusal denetimle geçilebilir denildi.

Kesin nedeni ve herhangi bir ihmal olup olmadığı bilirkişi raporu sonucu netleşecek olan yangınla ilgili Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, “Gerçekleşen olay bir kez daha kamusal denetimin önemini bizlere hatırlatmıştır. Yürürlükte olan Araçların İmal, Tadil Ve Montajı Hakkında Yönetmelikçe tanımlanmış olan M2 ve M3 kategorisi yani yolcu taşımaya yönelik sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri olan araçlarda zorunlu olan “Yangın Algılama Ve Alarm Sistemleri”nin periyodik olarak kontrol edilerek etkinliğini halen sürdürüp sürdürmediğinin de denetlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca araç sürücü ve görevlilerinin olası tehlike ve risklere karşı yeterli bilgi düzeyine sahip olması gereklidir” ifadelerine yer verildi.