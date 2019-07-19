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19.07.2019
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MMO’dan “Ulaşımda demiryolu gerçeği” raporu: Kaza değil cinayet

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın “Ulaşımda Demiryolu Gerçeği” raporuna göre, “kaza” gibi sunulan demiryolu cinayetlerinin sebebi, “Kamu işletmeciliği ve mühendislik bilimlerinin gereklerinin terk edilmesi"

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, “Ulaşımda Demiryolu Gerçeği” raporunu açıkladı. Raporda, “kaza” gibi sunulan demiryolu cinayetlerinin,  kamu işletmeciliği ve mühendislik bilimlerinin gereklerinin terk edilmesinden kaynaklandığı tespiti yapıldı. 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener raporla ilgili yaptığı açıklamada, YHT kazalarında onlarca insanın yaşamını yitirdiğini anımsatarak, “YHT hatlarında önemli sorunlar bulunmakta ve üzerine ciddiyetle gidilmemektedir” dedi.

KAZANIMLAR TASFİYE EDİLDİ

Özelleştirme ve TCDD’nin yeniden yapılandırılması politikası ile 163 yıllık demiryolu kazanımlarının tasfiye edildiğini bildiren Yener, şunları kaydetti:

“1959 yılında 66 bin 595 olan TCDD’nin çalışan sayısı 2000 yılında 47 bin 212’ye, 2017 sonunda 17 bin 747’ye düşürüldü. Binlerce yol ve geçit bakım görevlisinin çalışması gereken hatlarda bakım görevlisi sayısı 39’a kadar düştü. 
TCDD’nin yeniden yapılandırılması politikaları ile kurum parçalanarak şirketleştirildi, altyapı ve işletmecilik bölündü, kamu hizmeti anlayışı yerine piyasacı yaklaşım benimsendi. Mühendislik hizmetleri ve kriterleri ile teknik mükemmellik yaklaşımı terk edildi, altyapı ile bakım, sinyalizasyon yatırımları ihmal edildi, bakım atölyeleri azaltıldı. TCDD’nin taşınmazları ve limanları satılmaya başlandı.

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1950’lerden itibaren karayolu ağırlıklı ulaşım politikaları nedeniyle demiryolu ikinci plana itildi. 1950’de karayolu yolcu taşımacılığı oranı yüzde 49,9 oranında iken günümüzde yüzde  88,8’e yükseldi. Demiryolu yolcu taşımacılığı oranı ise 1950’de yüzde 42,2 iken günümüzde yüzde 1’e geriledi.”

PERSONEL AÇIĞI GİDERİLMELİDİR

Demiryolu yapım maliyetinin karayoluna göre düz arazide 8 kat, orta engebeli arazide 5 kat daha ekonomik olduğunu ifade eden Yener, şu önerilerde bulundu: 

“TCDD’nin parçalanarak işlevsizleştirilmesine son verilmelidir. TCDD’nin yanlış politikalarla oluşan personel açığı siyasi değil bilimsel mesleki teknik ölçütler içinde giderilmeli, mühendislik bilimlerinin kriterlerine ve ehil kadroya önem verilmelidir. TCDD, nitelikli personel yetiştirilmesi için üniversiteler ve meslek odalarıyla işbirliği yapmalı, meslek içi eğitim geliştirilmelidir.”

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