Mobil bankacılık uygulaması kullananlar büyük tehlike altında

Bütün banka işlemlerimizi akıllı telefonlarımız üzerinden yapmamızı sağlayan mobil bankacılık uygulaması gerçekten çok büyük bir tehlike barındırıyor olabilir.

Check Point firması, yapmış olduğu bir araştırma ile birlikte soğuk gerçekleri yüzümüze çarptı.

Siber saldırılar artık çok ciddi boyutlarda artmaya başladı ve devletler bile bunun karşısında bazen çaresiz kalabiliyor. Büyük şirketlerin ve devletlerin elindeki son derece güvenli yazılımlar bile bazen korumasız kalırken, sıradan kullanıcıların akıllı telefonları için durum daha vahim olabiliyor. Bu tehlikenin farkına varmak, alacağınız önlemler için birinci basamak olabilir.

Check Point’in Siber Saldırı Eğilimleri: 2019 Yıl Ortası Raporu, 2019 yılında 2018 yılına göre %50 daha fazla siber saldırı gerçekleştiği ifade edildi. Özellikle de mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kötü amaçlı yazılım yayıldığı belirtildi.

Mobil bankacılık üzerinden girdiğiniz bütün bilgiler, bazı veri hırsızı yazılımlar tarafından kullanılarak Dark Web gibi ortamlarda satışa sunulabiliyor. Raporda; trojan Ramnit (%28), Dyre Trickbot (%21) ve trojan Ursnif (%10) bu yılın en fazla zarar veren kötü amaçlı yazılımları olduğu ifade edildi.

Akıllı telefonlar bizlerle ilgili neredeyse her bilgiyi saklıyor. Bu nedenle özellikle de son dönemlerde, kötü amaçlı yazılım üretenler daha çok akıllı telefonlara saldırmaya çalışıyor. Bankacılık gibi hassas veriler ise çok büyük bir fiyatla satılabiliyor.

Kaynak: Donanım Günlüğü