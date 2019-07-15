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15.07.2019
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Mogherini: Çavuşoğlu ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini konuştuk

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Doğu Akdeniz konusunda telefonda görüştü. 

Mogherini, Belçika’da Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı öncesi, Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine dair konuştuğunu belirten Mogherini, “Konuşmama Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu belirterek başladım. Bugün darbe girişiminin 3. yıl dönümü ve hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

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