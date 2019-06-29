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30.06.2019
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Moğollar’ın ‘ODTÜ konseri’ Mezunlar Derneği tarafından iptal edildi

birgun.net birgun.net

Efsane rock grubu Moğollar, ODTÜ Mezunlar Derneği’nin ‘Mezunlar Günü’ etkinlikleri kapsamında vereceği konser Mezunlar Derneği tarafından iptal edildi.

Moğollar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “29 Haziran Cumartesi günü ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nde ‘Mezunlar Günü’ kapsamında vereceğimiz konser, organizasyonu yapan firmanın bize karşı sorumluluklarını yerine getirmesine rağmen Mezunlar Derneği tarafından, konsere bir gün kala, tarafımıza ikna edici bir gerekçe sunulmadan iptal edilmiştir” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ayrıca iptal duyurusundaki yazım hatası da ODTÜ geleneği ile bağdaşmıyor. ODTÜ’lü dostlarımızla bu akşam buluşamayacağımız için üzgünüz ancak mevzuubahis ODTÜ olunca kırgın kalmamız söz konusu olamaz! En kısa sürede tekrar görüşmek üzere.”

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