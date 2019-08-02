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02.08.2019
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Monaco’dan flaş Galatasaray açıklaması

birgun.net birgun.net

Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Radamel Falcao hakkında konuştu.

Galatasaray’ın teklifini doğrulayan Petrov: “Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli.” dedi.

Sözlerine devam eden Petrov: “Falcao takımda kalırsa, herkes ona göre hareket eder, bir problem olacağını sanmıyorum. Diğer yandan menajeri Mendes’in Monaco ile yaptığı birçok iş var. Uzun zamandır bir işbirliği var. Hepimizin yapılan işlerde memnun kalması gerekiyor.” diye konuştu.

“Falcao’nun yanına bir gocü daha istiyoruz”

Andre Silva transferinin olumsuz sonuçlanmasıyla ilgili de konuşan Petrov, “Andre Silva transferi, sakatlık nedeniyle değil, kulüpler arasındaki finansal anlaşmazlıklar nedeniyle olmadı. Şu anda bir görüşme yok, başka seçeneklere bakıyoruz. 4-4-2’de Falcao’yu tamamlayacak ikinci bir golcü almak istiyoruz. Ayrıca bir stoper ve orta saha için de çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

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