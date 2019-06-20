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20.06.2019
Anasayfa EKONOMİ Moody’s, 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü

Moody’s, 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından, 11 Türk şirketinin kredi notunu bir kademe indirdi.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, geçen Cuma Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin ardından, 11 Türk şirketinin kredi notunu bir kademe indirdi.

Moody’s Anadolu Efes Biracılık, Coca-Cola İçecek, Doğan Holding,  Koç Holding, OYAK, THY ve Tüpraş’ın kredi notlarını ‘negatif’ görünüm ile B1’e indirdi.

Şişe Cam, Turkcell İletişim Hizmetleri, Erdemir ve Rönesans  Gayrimenkul Yatırım’ın kredi notlarını B1’e indiren Moody’s, bu 4 şirketin notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı.

Moody’s ayrıca Petkim’in B1 olan kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını duyurdu.

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