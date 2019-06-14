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15.06.2019
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Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

birgun.net birgun.net

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu BA3’ten B1’e indirdi. Moody’s, Türkiye’nin durumunu negatif olarak değerlendirdi.

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu Ba3’ten B1’e indirerek, görünümünü ‘negatif’ olarak belirledi.

Yapılan açıklamada, “Türkiye’nin notunda indirim, ödemeler dengesi krizi riskinin artmaya devam ettiği görüşümüzü yansıtıyor” ifadelerine yer verdi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDAN KARARA TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Moody’s’in kararına tepki gösterdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, “Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından verilen not indirim kararı, Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ile bağdaşmamakta ve bu nedenle kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yaratmaktadır” diyerek şöyle devam etti:

“Kuruluş, yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin borçlarının rezervlerinden 2.6 kat fazla olduğuna vurgu yapmıştır. Bu oran, Moody’s’in bizden daha yukarıda notlandırdığı bazı gelişmekte olan ülkelerde dahi bizim çok üzerimizdedir. Son beş yıllık ortalamalara bakıldığında Türkiye’nin ithalat üzerinden ölçülen rezerv yeterliliği Türkiye ile benzer olarak tanımlanabilecek gelişmekte olan Avrupa ülkelerine yakın seyretmektedir.”

Bakanlık, açıklamasına “Bugün de dalgalı döviz kuru, sermaye akımlarının serbestligi ve girisimciligin teşvik edilmesi ekonomi politikalarımızın merkezinde yer aldığı gibi bunun aksi Türkiye Cumhuriyeti için ne bugün ne de yarın asla söz konusu olmayacaktır” diye devam etti.

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