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02.07.2019
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Moody’s’ten Türk bankalarına: Negatif görünüm sürüyor

birgun.net birgun.net

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’ye yönelik açıklamalarda bulundu. Moody’s Türkiye’nin bankacılık sistemi görünümü fonlama kırılganlıkları ve zorlu faaliyet koşulları nedeniyle negatif olmaya devam ettiğini belirtti.

Foreks’in aktardığına göre uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin bankacılık sistemi için görünümün fonlama kırılganlıkları ve faaliyet şartları nedeniyle negatif olmaya devam ettiğini bildirdi.

Moody’s bankacılık sistemi için görünümün negatif olarak devam etmesinin, bankaların fonlama kırılganlıkları ve zorlu faaliyet şartlarının gelecek 12-18 ayda bankaların finansal güçleri, sağlamlıkları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşacağını yansıttığını vurguladı.

Türkiye’nin zayıflayan ekonomisinin yol açtığı yüksek kredi zarar karşılıkları ve yavaşlayan kredi büyümesi nedeniyle bankaların karlılıklarının kötüleşmesini bekleyen Moody’s, “Bir gerilim senaryosunda mevduat sahiplerinin dövize erişimlerini sınırlanması gibi olağan dışı politika tedbirlerinin uygulanması riski arttı” ifadelerini kullandı.

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Moody’s, bazı büyük şirketlerdeki finansal zorluklar, inşaat ve enerji sektörlerindeki cari resesyonist ortamın getirdiği problemlerin bankaların varlık kalitelerinde kötüleşmeye yol açacağını da öngördü.

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