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11.06.2019
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Mordoğan ve Foça’ya İZDENİZ seferleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran'dan itibaren Foça ve Mordoğan'a da sefer yapacak

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Deniz ulaşımında yeni gemilerle birlikte hızlı, konforlu ve güvenli yolculuk dönemini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran Cumartesi gününden itibaren Foça ve Mordoğan seferlerine başlıyor. Özellikle günübirlik tatil ve gezinti yapmak isteyen İzmirliler için planlanan seferler cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada iki gün yapılacak.

Sabah 08.25’de Karşıyaka’dan kalkacak İZDENİZ gemileri, Konak iskelesinden de yolcu alıp önce Mordoğan’a, oradan da Foça’ya hareket edecek. Dönüş yapacak tatilciler için akşam Mordoğan’dan ilk hareket saati ise 18.50 olarak belirlendi. Foça’dan saat 19.30’da kalkarak bir kez daha Mordoğan’a yanaşacak gemiler, saat 20.00’de Mordoğan’dan Konak ve Karşıyaka yönüne seyredecek.

Karşıyaka- Konak- Foça- Mordoğan seferlerinin tek gidiş ücreti 18 TL, Foça- Mordoğan arası tek gidiş ücreti ise 12 TL olarak uygulanacak.

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