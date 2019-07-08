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09.07.2019
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Motorine 15 kuruşluk indirim

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Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruşluk indirim yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamada, “Akaryakıt Fiyatlarında indirim 09/07/2019 tarihinde geçerli olmak üzere Motorinde 15 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir” denildi.

Ankara’da ortalama 6,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 6,46 liradan 6,31 liraya, İzmir’de 6,54 liradan 6,39 liraya inecek.

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