Motorine 23 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin fiyatlarındaki artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı “eşel mobil sistemi” devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarındaki 23 kuruşluk artışın 22 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara’da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 6,25 liradan 6,47 liraya, İzmir’de 6,31 liradan 6,53 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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Eşel mobil sistemi nedir?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Daha önce yayımlanan “29 kuruş zam” başlığı, haberi servis eden AA tarafından kaynağından düzeltilerek tekrar yayımlanmıştır.