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17.07.2019
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Motoruna yuva yapan kuşlar için TIR’ını 45 gün çalıştırmadı

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Ankara’nın Çubuk ilçesinde kuşların TIR’ının motoruna yuva yaptığını gören Bahattin Gürses, 6 yavru yumurtadan çıkıp uçana kadar geçen 45 günlük süreçte aracını kullanmadı. 

Aşağı Çavundur Mahallesi’nde oturan, geçimini TIR’ıyla şehirlerarası nakliye yaparak sağlayan 42 yaşındaki Bahattin Gürses, en son bayram nedeniyle sefere ara verip aracını evinin önüne park etti. Bayramdan sonra bakım yapmak için TIR’ının kaportasını kaldıran Gürses, motorun şasisine kuşların yuva yaptığını gördü. Gürses, buradaki 6 yumurtaya zarar vermemek için 45 gün kontağa basmadı.

Yuvadaki yumurtaları görünce kuşlar hakkında bilgisi olan yakınlarına danıştığını anlatan Gürses, “Bana ‘Kuşlar yumurtadan 15 günde çıkar’ dediler. ‘Bekleyelim, bunda da bir hayır vardır, belki Allah bizi büyük bir beladan koruyacaktır’ diye düşündüm. Önce yavruların yumurtadan çıkmasını, daha sonra uçmasını bekledim” ifadelerini kullandı. 

Yavru kuşların yaklaşık 45 gün sonra yuvadan uçtuğunu dile getiren Gürses, “Kuşlar uçunca dün 1.5 ay aradan sonra TIR’ımı çalıştırdım. Çok mutluyuz ekmeğimizi kazanmaya başlayacağız” dedi.

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