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01.07.2019
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Motosiklet Festivali’nde boyalar konuştu

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 9’uncu Uluslararası Motosiklet Festivali, çok sayıda motosikletlinin katıldığı kortej, ‘Color Fest’ ve Kargo konseriyle sona erdi.

Manavgat Belediyesi’nce bu yıl 9’uncusu düzenlenen ‘Uluslararası Motosiklet Festivali’, 5 bin motosiklet tutkununun katılımıyla sona erdi.

Festivalin son gününde gerçekleştirilen ‘Color Fest’ de katılımcıların ilgisini çekti. Katılımcılara, alana girişlerinde çeşitli renklerde boya verildi. Organik boyaları birbirine atan katılımcılar, müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Farklı renklerde yaklaşık 300 kilo boya kullanıldığını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Çok güzel ve farklı bir etkinlik oldu. Özellikle gençler çok eğlendi” dedi. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verdi. Festival, Kargo grubunun verdiği konserle sona erdi.

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