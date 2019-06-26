Mozaik, 35 yıl sonra aynı kadro ile İstanbul Caz Festivali’nde

1983-1995 yılları arasında konserler veren kült müzik grubu Mozaik, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında konser vermeye hazırlanıyor.

17 Temmuz Çarşamba günü Zorlu PSM’de sahne alacak olan Mozaik’in ağırlıkla kendi bestelerini seslendireceği bu konserde Ceylan Ertem ve Erkan Oğur da konuk olacak.

Kendisi için yapılan çok çeşitli tarifler içinde müziği en çok “caz-rok” ve “rok füzyon” olarak anılan, alışılmadık şekilde beş bestecisiyle hem sözlü de hem de enstrümantal müzik yapmış olan 1980 ve ’90’ların kült grubu Mozaik, 2014’te yayımladığı 6 CD’lik Külliyat albüm kutusunun ardından yıllar sonra aynı kadro ile çalıyor.

1980 darbesi sonrasının “kapalı toplum” atmosferinde, ismi o dönemde “özgün müzik” tanımıyla Türkiye’ye özgü protest müzik yapan gruplarla birlikte anılan Mozaik ,1983’teki ilk konserinde dünyanın çeşitli kültürlerinden şarkıları, baladları ve folk şarkılarını kendine özgü çok sesli ve çok canlı vokal düzenlemeleriyle söyleyerek müzik hayatına başlamıştı.

Mozaik buradan hareketle 1983’ten 1995’e kadar klasik batı müziği, çağdaş müzik, rok, senfonik rok, caz, pop caz ve bu topraklardaki makamlara, ritimlere kadar uzanan çok geniş bir yelpazeden harmanladığı ürünler verdi.

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Çalışma anlarında ve yaptığı müzikte deneyselliğe çok yer veren Mozaik, pek rastlanmayan şekilde hem enstrümantal müzik, hem de Türkçe şarkı besteledi ve yine sık rastlanmayan bir biçimde grubun beş bestecisi vardı.

Grup 1987 yılına kadar her konserini o sefere özgü bir tema etrafında kurar, konser öncelerinde seyirciye o repertuvarın ruhunu yansıtan (ve yıllarca saklanan) program dergileri dağıtırdı.

Bünyesinde çeşitli müzisyenleri ağırlamış olan Mozaik, 2018 yılı sonunda tekrar bir araya geldi ve konser vermeye başladı. 1983-1995 kadrosundan Ayşe Tütüncü, Saruhan Erim, Mehmet Taygun, Timuçin Gürer, Serdar Ateşer, Mehmet Tütüncü, Ezel Akay ve Yağız Üresin‘in yanı sıra, Gevende grubundan tanıdığımız Gökçe Gürçay da Mozaik konser ekibine katıldı.



Mozaik, “Ölümden Önce Bir Hayat Vardır” konserinin şarkılarını halen söylese de, 2019 konserleri repertuarının ağırlığını grubun kendi besteleri oluşturuyor.