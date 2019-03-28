Mozambik’te kolera Nijerya’da sıtma

Afrika ülkeleri salgın hastalıkların pençesinde. Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen “Lassa sıtması” salgınında ölenlerin sayısı 114’e çıktı. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle ocak ayından bu yana 114 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan salgında Taraba, Imo, Enugu ve Bauchi başta olmak üzere 21 eyalette bin 801 vakanın tespit edildiği kaydedildi. Nijerya hükümeti, Lassa sıtması nedeniyle ülkede “acil durum” ilan etmişti.



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Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor. Idai kasırgasının vurduğu Mozambik’te kolera vakası tespit edildi. Mozambik Ulusal Tıbbi Yardım Müdürü Ussene Isse, Beira şehrinin yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı Munhava bölgesinde 5 kolera vakasının tespit edildiğini bildirdi. İsse, Idai kasırgasının şehri vurduğu 14 Mart’tan bu yana görülen ilk kolera vakaları olduğunu bildirdi.



Sağlık çalışanları, kolera ve diğer su kaynaklı hastalıklarla ilgili tehditleri azaltmaya çalışmak için Beira şehrinde klinikler açarken, Dünya Sağlık Örgütü koleranın yayılması halinde bunun ‘ikinci bir felakete’ yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyusi gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, hükumetin ülkede 460 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1.8 milyon kişinin ise acil yardıma ihtiyaç duymasına neden olan felaketle nasıl başa çıkıldığıyla ilgili bilgi verdi. Mozambik’te kasırgadan kaynaklı ölümlerin sayısının bini geçebileceği düşünülüyor.