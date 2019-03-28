7.4 C
Istanbul
28.03.2019
Anasayfa DÜNYA Mozambik’te kolera Nijerya’da sıtma

Mozambik’te kolera Nijerya’da sıtma

Nijerya’daki ‘Lassa sıtması’ salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 114’e yükselirken, Idai kasırgasının vurduğu Mozambik’te kolera tehlikesi başgösterdi. Dünya Sağlık Örgütü koleranın ‘ikinci bir felakete’ yol açabileceği uyarısını yaptı

birgun.net birgun.net

Afrika ülkeleri salgın hastalıkların pençesinde. Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen “Lassa sıtması” salgınında ölenlerin sayısı 114’e çıktı. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle ocak ayından bu yana 114 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan salgında Taraba, Imo, Enugu ve Bauchi başta olmak üzere 21 eyalette bin 801 vakanın tespit edildiği kaydedildi. Nijerya hükümeti, Lassa sıtması nedeniyle ülkede “acil durum” ilan etmişti.

İlginizi çekebilir:  Epilepside akraba evliliği etkisi: Hastalık riskini 40 kat artırıyor

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor. Idai kasırgasının vurduğu Mozambik’te kolera vakası tespit edildi. Mozambik Ulusal Tıbbi Yardım Müdürü Ussene Isse, Beira şehrinin yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı Munhava bölgesinde 5 kolera vakasının tespit edildiğini bildirdi. İsse, Idai kasırgasının şehri vurduğu 14 Mart’tan bu yana görülen ilk kolera vakaları olduğunu bildirdi.

Sağlık çalışanları, kolera ve diğer su kaynaklı hastalıklarla ilgili tehditleri azaltmaya çalışmak için Beira şehrinde klinikler açarken, Dünya Sağlık Örgütü koleranın yayılması halinde bunun ‘ikinci bir felakete’ yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyusi gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, hükumetin ülkede 460 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1.8 milyon kişinin ise acil yardıma ihtiyaç duymasına neden olan felaketle nasıl başa çıkıldığıyla ilgili bilgi verdi. Mozambik’te kasırgadan kaynaklı ölümlerin sayısının bini geçebileceği düşünülüyor.

- Reklam -

SON HABERLER

Mozambik’te kolera Nijerya’da sıtma

birgun.net -
Afrika ülkeleri salgın hastalıkların pençesinde. Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da, hayvanlardan insanlara geçen...
Devamını Oku

Tarrant Avusturya’lı ırkçılarla bağlantılı

birgun.net -
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye saldırarak 51 kişiyi öldüren 28 yaşındaki...
Devamını Oku

‘Gözlem altına alınmak hasta olunduğu anlamına gelmez’

birgun.net -
Türkiye Psikiyatri Derneği, kızının katilini arayan baba Şaban Vatan’ın gözlem altına alınmasıyla...
Devamını Oku

Hastalar ölüme terk ediliyor: Ameliyathane bozulmuş!

DİLARA ŞİMŞEK -
AKP’nin övündüğü sağlık sistemindeki sorunlar büyüyor. Hastalar, tedavi sürecinin uzun zamana yayıldığını...
Devamını Oku

Hadi be Alper!

L. DOĞAN TILIÇ -
Şunun şurası üç gün kaldı. İktidarın “beka sorunu” dediği seçimde, onca da...
Devamını Oku

Tiyatro insanı iyileştirir

birgun.net -
AHSEN DEMİRCİOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum Ruh...
Devamını Oku

Yasalara aykırı şehir planı

birgun.net -
DİLAN ŞAHİNBAŞ Yeşil Artvin Derneği, Artvin Barosu...
Devamını Oku

Ormanlar ve su kaynakları yok edildi: İstanbul asalak kent haline getirildi

Demet Sargın -
AKP tarafından “Biz bu şehre ihanet ettik” itirafları yapılan İstanbul’da durum her...
Devamını Oku

Binali Yıldırım neden güven vermiyor

ÖZGÜR GÜRBÜZ -
Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Bizim gibi ulusal gazetelerde yazanların işi elbette...
Devamını Oku

Sakız Adası resmiyle İzmir kampanyası

BİRGÜN İZMİR -
Cumhur İttifakı’nın AKP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 31 Mart...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi