Mozambik’teki tufanda ölü sayısı “1000’i aşabilir”

Mozambik Devlet Başkanı Nyusi, yaşanan sel, heyelan ve kasırga gibi doğal afetler nedeniyle ölü sayısının 1000’i aşabileceğini söyledi.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi katıldığı bir radyo programında bir takım açıklamalarda bulundu.

Hürriyet’in aktardığına göre Nyusi, ülkede yaşanan sel, heyelan ve kasırga gibi doğal afetler nedeniyle ölü sayısının 1000’i aşabileceğini söyledi.

Zimbabve ile Mozambik sınırındaki bölgede etkili olan kuvvetli yağış ve tropikal hortum nedeniyle en az 65 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.