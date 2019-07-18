Mr. Robot’un final sezonundan tanıtım videosu yayınlandı

Hacker dizisi Mr. Robot, 4. sezonuyla birlikte ekrana veda ediyor. Final sezonu beklendiği gibi 8 bölümden değil, 12 bölümden oluşacak ve önümüzdeki yıl izleyici karşısına çıkacak.

Sinefesto’nun haberine göre, Sam Esmail tarafından ekrana taşınan Mr. Robot dizisinin başrolünü Rami Malek üstlenirken, kadroda Christian Slater, Portia Doubleday, Carly Chaikin, Martin Wallstrom, Grace Gummer, Michael Cristofer ve B.D. Wong gibi isimler bulunuyor.

Mr. Robot konu olarak, siber güvenlik mühendisi Elliot Alderson’ın sıradışı hayatını konu ediniyor. Elliot büyük bir şirkette güvenlik uzmanı olarak çalışırken bir yeraltı hacker grubuyla tanışır ve kendisini dünya çapında yankı uyandıracak eylemlerin ortasında bulur. Final sezonu Elliot’un gönderdiği bir mailin sonuçlarına odaklanacak.

Dizinin yaratıcısı Sam Esmail final kararını şu sözlerle duyurdu: “Mr. Robot’u ilk yarattığımda, küçük ve kült bir kitleye sahip niş bir dizi olacağını düşünmüştüm. Son üç yılda bundan çok daha fazlası oldu… İlk günden beri bir kapanışa doğru ilerliyordum ve buna sonunda ulaştığımıza karar verdim.”

Finali, yaratım ekibi de dahil kimsenin istemediğini belirten Esmail, Elliot’nun yolculuğunun kaçınılmaz bir sona ulaştığını ve buna herkesin saygı duyduğunu belirtti.

Mr. Robot’un dördüncü ve son sezonunun çekimleri kış aylarında başlayacak ve yeni sezon 2019 içerisinde prömiyer yapacak.