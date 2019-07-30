Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Teletıp ve Teleradyoloji Sistemi Genelgesi 2019/16 yayımlandı.

MR ve tomografinin devlete maliyetinin 1.7 milyar liraya ulaşması üzerine MR ve tomografi tetkiklerine sınırlama getirildi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca imzasıyla yayımlanan yeni genelgeyle, artık acil durumlar hariç hastanın mevcut tetkikleri sorgulanmadan yeni tetkik istenemeyecek.

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Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Geliştirilen yazılım ile hastaların tüm tetkikleri Teletıp sistemine aktarıldı. Hem hastaların hem de hekimlerin e-Nabız üzerinden bu tetkiklere erişimine olanak sağlandı. Tüm kamu, üniversite ve özel hastaneler de sisteme dahil edildi.

Sorgulama yapmadan istenen tetkikler için geri ödeme yapılmayacak. Böylece yurttaşların daha az radyasyona maruz kalması, zaman kaybının ve gereksiz maliyetin önüne geçilmesi hedefleniyor.