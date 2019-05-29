MS, özgürlüğü kısıtlıyor

Multipl Skleroz (MS),beyni, omuriliği ve gözlerdeki sinirleri etkileyebilecek uzun süreli bir hastalık olarak tanımlanıyor. Görme, denge, kas kontrolü ve diğer temel vücut fonksiyonları ile ilgili sorunlara neden olan MS, hastadan hastaya farklı etkiler gösteriyor. Bazı hastalar semptomları hafif atlatıp tedaviye ihtiyaç duymazken bazı hastalar ise günlük işleri yapmakta zorluk yaşıyor.

Dünyada yaklaşık 3 milyon, ülkede ise yaklaşık 70 bin MS hastası var. 20 ile 40 yaşlarında ortaya çıkan MS, kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık 2,5 kat daha fazla görülüyor.

Her sene mayıs ayının son çarşambası Dünya MS Günü olarak kutlanırken, Türkiye MS Derneği Müdürü Gökçe Sağar ve 11 senedir MS hastalığıyla mücadele eden Abdullah Yılmaz BirGün’e bilgilendirmede bulundu.

FARKINDALIK ARTIRILMALI

Türkiye MS Derneği Müdürü Gökçe Sağar, hastalığın her hasta için birbirinden farklı etkileri olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Hastalık, bağışıklık ya da bedenimizin savunma sisteminin beyin ve omuriliği zedelemesi ve onu yabancı kabul ederek saldırması ile ortaya çıkıyor. Sebebini tam olarak anlayamadığımız nedenlerle, kontrolden çıkan bağışıklık sistemimiz, kendi sinir sistemine saldırıp hasarlar oluşturuyor. Bu nedenle kimi hasta görme sorunu yaşarken kimi hasta ise konuşma sorunu yaşıyor.”

MS’in farkındalığının artması gerektiğini kaydeden Sağar, “Hastalar genelde hastalığını saklıyor. Özellikle iş hayatında sürekli dinlenme araları olmalı. Bu nedenle iş hayatında MS hastaları için koruyucu bir politika yok” dedi.

BİR İŞTE ÇALIŞMAK ÇOK ZOR

Abdullah Yılmaz

29 yaşındaki Abdullah Yılmaz, 11 senedir MS hastalığıyla mücadele ediyor.

Hastalığın özgürlüğünü kısıtladığını aktaran Yılmaz, “18 yaşımda gözümde bulanıklık şikâyetiyle doktora gittim. Katarakt var dediler. Daha sonra görmemeye başladım ve denge kaybı oluştu. Bunun üzerine hastaneye gittiğim zaman MS teşhisi konuldu” ifadelerinde bulundu.

Yılmaz, hastalığın hayatını kötü etkilediğini dile getirerek ataklar yaşadığı için herhangi bir işte çalışamadığını vurguladı.

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Hastalığın belirtileri neler?

• Yürüme sorunu

• Denge kaybı

• Kas zayıflığı veya spazmları

• Bulanık veya çift görme

• Uyuşma ve karıncalanma

• Cinsel sorunlar

• Ağrı

• Depresyon

• Odaklanma veya hatırlama problemleri