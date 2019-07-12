S-400’lerin teslimatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, S-400’lerin Türkiye’ye intikaline bugün itibarıyla başlandığını duyurdu. NATO ise AFP’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin S-400 alımından “endişe duyduklarını” söyledi.

Bakanlık, konuya ilişkin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır.” dedi.

DOLAR/TL YÜKSELDİ

S-400 teslimatının başladığına ilişkin haberlerin ardından 5,68 civarında olan dolar/TL kuru, 5,70 seviyesine yükseldi.

Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da (SSB) S-400 sistemi teslimatının ilk aşamasının bugün Ankara’ya inen ilk uçakla başlatıldığı bildirildi.

SSB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlık ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara’ya inen ilk uçakla gerçekleştirildi.

Sisteme ait parçaların teslimatlarına gelecek günlerde devam edilecek. Sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacak.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

S-400 teslimatıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek.” dedi.

RUSYA DOĞRULADI

Rusya’nın, askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS, S-400 karadan havaya savunma sisteminin Türkiye’ye teslimatının başladığını doğruladı.

FSVTS yetkililerinin Sputnik’e yaptığı açıklamada, “FSVTS, S-400 sisteminin Türkiye’ye teslimatının başladığını doğrulamaktadır. Teslimatlar tarafların üstünde mutabık kaldığı tarihlerde gerçekleştirilecektir” denildi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ UÇAK DA İNİŞ YAPTI

Rusya’dan S-400 parçalarını taşıyan ikinci ve üçüncü uçak da Mürted Hava Üssü’ne indi.

S-400 sevkıyatının sürdüğü aktarılıyor.

NATO: ENDİŞELİYİZ

AFP’ye konuşan NATO yetkilisi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasından “endişe duyduklarını” söyledi. Açıklamada, “Türkiye’nin S-400 sistemini alma kararının doğuracağı potansiyel sonuçlar hakkında endişeliyiz” dendi.