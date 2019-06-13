MSB: Suriye, İdlib’de gözlem noktamıza saldırdı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’de bulunan 10 numaralı gözlem noktasına Suriye tarafından 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık, saldırıda 3 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı gözlem noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yapılan havan saldırısında 3 kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir” denildi.

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RUSYA: “İDLİB BÖLGESİNDE BOMBARDIMAN DÜZENLEDİK”

Rusya hava güçleri uçaklarının, Türkiye’nin isteği ve verdiği koordinatlar doğrultusunda Suriye’nin İdlib bölgesinde bombardıman düzenlediği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ankara’nın yardım istemesi üzerine Türkiye’nin İdlib’de yer alan gözlem noktalarından birisine saldıran militanlara hava saldırıları düzenlediklerini söyledi.

“13 Haziran gecesi teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’deki Cebel el Zaviye bölgesine yerleştirilmiş olan gözlem noktasına havan toplarıyla ateş açtı” denilen açıklamaya göre, Türkiye bu saldırıların ardından, gözlem noktasındaki askerlerinin güvenliğinin sağlanması için Rus tarafından yardım isteyip militanların mevzilerine hava saldırısı düzenlenmesini talep etti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklaması şöyle devam etti: “Türk tarafının gösterdiği koordinatlara, Rusya hava güçlerinin uçakları tarafından dört bombardıman düzenlendi. Bunun sonucunda, Dokmak ve Cebel Tavert yerleşim yerlerinde gruplanmış militanlar ve Türk gözlem noktasına ateş açılması için kullanılan havan topları yok edildi.”