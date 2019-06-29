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30.06.2019
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MSB: Suriye ordusu, İdlib’de TSK gözlem noktasına 3 top atışı yaptı

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İdlib’de bir süredir Suriye Devleti ile Türkiye arasında sular gergin.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gözlem noktası bölgesine 3 top atışı yaptığını belirtti.

Rusya nezdindeki girişimler sonucu Suriye ordusundan yapılan atışların sonlandırıldığı kaydedilen açıklamada, atışların devam etmesi halinde karşılık verileceği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtilirken malzeme zayiatı verilmediği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya ve Suriye’nin ortak operasyonu sırasında Türkiye’ye ait bir gözlem noktası hedef olmuştu ve bir asker yaşamını yitirmişti. Ankara, bu gelişme sonrası Suriye ordusu mevzilerini vurmuştu.

Türkiye’nin Soçi’de imzaladığı mutabakata göre, cihatçıların İdlib’deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin Ekim 2018’de dolmasına rağmen, cihatçılara garantör olan Türkiye bu örgütlerin hepsinin buradan çekilmesini sağlamış değil.

Gerilim azaltma değil gerilim üretme bölgesi

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