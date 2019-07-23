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23.07.2019
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MSB: Türkiye ile ABD güvenli bölge çalışmalarına başladı

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Türk ve ABD’li askeri yetkililer arasında, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı’nda başladı.

MSB’den yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere, iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye’nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik çalışmanın, MSB’de icra edildiği belirtildi.

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Açıklamada, Türk ve ABD’li askeri yetkililerin arasında gerçekleşen görüşmelerin, önümüzdeki günlerde devam etmesinin planlandığı açıklandı.

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