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03.06.2019
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MSB’den Akit Haber Müdürü Alan’a tepki: Şiddetle kınıyoruz

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Milli Savunma Bakanlığı, Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın katıldığı televizyon programında askerler için kullandığı ifadeleri kınadığını açıkladı. Açıklamada, “Yasal sınırları aşan açıklamayı, hukuki tüm yollar saklı kalmak kaydıyla şiddetle kınıyor, yasal süreçlerin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ediyoruz” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) açıklaması şu şekilde:

“1 Haziran 2019’da bir TV kanalında yayımlanan programda, katılımcılardan biri tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan generaller hakkında hakarete varan tahripkâr bir dil kullanılmıştır.

Asil milletimizin güvenliği ve bekası uğrunda, yargı ve istihbaratla yakın işbirliği içinde FETÖ ile her türlü mücadeleyi yapan, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı operasyonları icra eden ve tüm vazifelerini büyük bir ciddiyet ve samimiyetle yerine getirme gayreti içinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir.

Er’inden Generaline kadar bir ve bütün olan Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin bağrından çıkmıştır. Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen çok sayıda operasyonların başarıyla icra edildiği bir dönemde yapılan bu tür sorumsuz ve düzeysiz açıklamaların tüm ordu mensuplarımızın olduğu kadar milletimizin de moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.

Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, daima demokrasiye bağlı, milletinin emrinde, görevinin başında, ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı ile yurdun ve dünyanın dört bir köşesinde yaz kış, gece gündüz, dağ bayır demeden fedakârca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli generallerine karşı yapılan bu hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı, hukuki tüm yollar saklı kalmak kaydıyla şiddetle kınıyor, yasal süreçlerin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ediyoruz.”

Alan, katıldığı bir programda şu ifadeleri kullanmıştı:

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