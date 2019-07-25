MSB’den F-35 açıklaması: Pilotlarımızın eğitimi donduruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bilgilendirme toplantısında S-400’lerin teslim alınmasından F-35 programındaki son duruma ilişkin gelişmeler aktarıldı.

MSB’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun menzilli hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanması amacıyla Rusya ile yapılan sözleşme kapsamında S-400’lerin birinci grup malzemelerinin Ankara, Mürted Hava Meydanı’na sevkiyatının 12 Temmuz 2019 tarihinde başladığını, bugün itibarıyla da birinci grup malzemelerinin sevkiyatının tamamlandığını duyurdu.

S-400’lerin birinci grup malzemelerinin sevkiyatı 30 sorti ile tamamlandığını belirten açıklamada, ikinci grubun sevkiyatıyla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirilirken, bu grubun da Ankara’ya geleceğini kaydetti.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik ile ilgili de bilgi verilen açıklamada, “6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan terhis işlemleri biten 122 bin yükümlü memleketlerine gönderildi” ifadeleri kullanıldı.

“FRANSA BİR ADET SAMP-T BATARYASININ ÜLKEMİZE KONUŞLANMASINI TEKLİF ETTİ”

MSB, Fransız SAMP-T bataryasının Türkiye’de konuşlanması çalışmalarına başlandığını da açıkladı. Yapılan açıklamada, “Türkiye’nin balistik füzelere karşı hava savunmasının NATO unsurlarıyla takviye edilmesi kapsamında; Fransa, bir adet SAMP-T bataryasının ülkemizde konuşlandırılmasına yönelik teklifte bulunmuştur. Fransız SAMP-T bataryasının Türkiye’de konuşlanması maksadıyla saha araştırma faaliyeti 16-21 Haziran 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir. Konuşlanma çalışmalarına ilişkin hususlar Fransız makamları ile koordine edilmektedir” denildi.

EUROSAM, ASELSAN ve ROKETSAN iş ortaklığında SAMP-T NT’ye yönelik ise kavram tanımlama çalışmasının devam ettiğini kaydedilen açıkladama, söz konusu çalışmada, gereksinimlerin tanımlandığını hali hazırda sistem mimarilerinin oluşturulması safhasının sürdüğünü kaydetti. Zincir, projenin Ekim 2019 tarihinde tamamlanmasının planlandığı bilgisini verildi.

MSB, ABD’nin F-35 kararına ilişkin yapılan açıklamada, pilotların ABD’deki eğitimlerinin dondurulduğunu belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Ülkemizin F-35 programı ortaklığı ile ilgili olarak Mutabakat Muhtırası’nın Türkiye hariç tutularak güncelleneceği ve ABD’nin diğer ülkelerle bu konuda gerekli müzakereleri yapacağı, Türkiye’ye uçakların ve mal/hizmet teslimatının süresiz olarak askıya alındığı ve Türkiye’ye yeni iş payı verilmeyeceği belirtilmiş, pilotlarımızın ABD’deki eğitimleri dondurulmuştur. Bu kapsamda Sayın Bakanımızın yaptığı son değerlendirmede de yer aldığı üzere, F-35 projesinin önemli bir ortağı olan ve bütün yükümlülüklerini yerine getiren Türkiye’nin tek taraflı ve adil olmayan bir karar ile proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır. F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir. ABD’nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesini ve ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır. F-35 program ve uçaklarının güvenliği diğer ortakların olduğu kadar Türkiye için de büyük önem taşımaktadır.”

BEYAZ SARAY ‘İMKANSIZ’ DEMİŞTİ, PENTAGON DOĞRULAMIŞTI

Beyaz Saray yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alma kararının F-35 programına katılımını imkansızlaştırdığını ifade etmişti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamanın ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Türkiye’nin F-35 programından çıkartıldığını doğrulamıştı.

ÜRETİM ZİNCİRİNDEN DE ÇIKARILIYOR

F-35 savaş uçaklarını üreten Lockheed Martin, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından Türkiye’de üretilen parçaların ABD’de üretilmeye başlayacağını açıklandı.

Reuters’ın aktardığı gelişmeye göre Türkiye’de F-35’lere parça üreten şirketler Mart 2020’den itibaren bu üretimlerini sonlandırmış olacak.