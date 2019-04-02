MSB’den İmamoğlu’nun Anıtkabir ziyaretine dair açıklama

Yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu bugün Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı, İmamoğlu’nun ziyaretinin ‘usule’ uygun olmadığını iddia eden bir açıklama yayımladı. MSB’den yapılan açıklamada ilgili personelin ikaz edildiğini belirtti.

Açıklamada, “Bugün Anıtkabir’de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.