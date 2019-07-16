Mücadele kazandı: Saraçoğlu’na otopark yapılamayacak

Cumhuriyet’in ilk toplu konut projesi olan Ankara Saraçoğlu Mahallesi’ne yönelik imar planı iptal edildi.

Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Çevre Şehircilik Bakanlığı’na karşı açtığı, Emlak GYO’nun müdahil olduğu davada, Saraçoğlu Mahallesi’ne ilişkin imar planının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ile kamu yararına uygun olmadığına karar verdi.

Mahkeme, planda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna vararak ve dava konusu işlemleri iptal etti.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Cumhuriyet’in ilk toplu konut alanına dair 1994 yılında bu yana her türlü rant girişimine kararlı bir şekilde mücadele ettik. Saraçoğlu Mahallesi’nin altına otopark yapılmasını da içeren Koruma Amaçlı İmar Planı iptal edildi. Saraçoğlu için mücadelemiz devam ediyor” dedi.