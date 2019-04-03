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03.04.2019
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Mücadeleyle bize ait olanı kayyumdan aldık

birgun.net birgun.net

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkan adayları olan Adnan Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 62.84’sini alarak belediye eşbaşkanı seçildi. Mızraklı ve Uyanık, Diyarbakır halkına teşekkür etti.

Zaferin tutuklu eski başkanlar Gültan Kışanak ve Fırat Anlı ile seçilmişlik hakları gasp edilen tüm belediye eşbaşkanlarına atfedildiği mesajda “31 Mart seçimlerini geride bıraktığımız bugünlerde baharı karşılamanın da sevinci içerisindeyiz. Seçimler öncesinde, seçim çalışmalarımıza yönelik baskıların en üst düzeyde olduğu bir dönemi yaşadık. Bu dönemde parti yöneticilerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve halkımız gözaltılar, tutuklamalar ile sindirilmek istendi, seçim çalışmalarımız engellenmek istendi” denildi.

KAYYUMA KARŞI ZAFER

Belediyelerimizi ortak bir demokratik mücadele ile geri aldık denilen teşekkür mesajında, “Tüm engellemelere, baskı ve gözaltılara rağmen, il binamızın abluka altına alınıp defalarca ve hukuksuzca basılmasına rağmen, seçim çalışmalarımız terörize edilmek istenmesine rağmen Amed’de, halkımızın verdiği güç ile kayyumların bizlerden gasp ettiği belediyelerimizi demokratik bir mücadele ile geri aldık” ifadeleri kullanıldı.

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Mızraklı ve Uyanık’ın teşekkür mesajında ayrıca şu ifadeler kullanıldı: “Amed halkının bu zaferini 2014’de bu kentin büyükşehir belediye eşbaşkanları olarak seçilen Gültan Kışanak ve Fırat Anlı başta olmak üzere seçilmişlik hakları gasp edilen tüm belediye eşbaşkanları ve meclis üyelerimize atfediyoruz. Bu başarı Amed’indir. Bu başarı hepimizindir. 31 Mart ile birlikte yeni bir döneme, yeni bir bahara girdik. Bu yeni dönemde bizlere oy veren-vermeyen ayrımı yapmadan, tüm Amed halkını kucaklayıcı bir tavır içerisinde olacağımızı buradan bir kez daha söylüyoruz.

Çalışmalarımızı ise kaldığımız yerden hak ve adalet çerçevesinde ve ayrım gözetmeden yapacağımıza söz veriyoruz. Amed’i saygıyla selamlıyor, tüm toplumsal kesimleri Amed paydasında kenetlenmeye çağıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın, adaylarımızın ve halkımızın emeklerine teşekkür ediyor, Amed halkının önünde saygıyla eğiliyoruz.”

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