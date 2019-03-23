23.03.2019
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Müdür yardımcısı kendisi için oy derdine düşmüş: Problem çözülürse AKP’nin oyları artar

Görev yaptığı okulda 2015 yılında yaşanan bir problem nedeniyle velilerin iktidarı eleştirmesine “dayanamayarak” BİMER’e, “Seçimden önce düzeltilirse AK Parti’nin oylarına katkı sağlar” yazan müdür yardımcısına verilen kıdem durdurma cezası bozuldu

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir Anadolu lisesinin okul müdürü, okuldaki eğitim kalitesini yükseltmek ve disiplini sağlamak amacıyla 2015 yılında okulun kontenjanını sınırlı tuttu. Okulun bulunduğu mahalledeki bazı yurttaşlar, çocuklarını evlerine yakın olan bu okula okul müdürünün tutumu nedeniyle gönderemeyince duruma tepki gösterdi. Yurttaşlar, okula giderek iktidarın eğitim politikalarını ve okul yönetiminin tutumunu eleştirdi. Okulun müdür yardımcısı ise AKP’nin eğitim politikalarının eleştirilmesine “dayanamayarak” BİMER’e başvurdu ve okul müdürü ile ilçe milli eğitim müdürlüğünü şikâyet etti.

Milletvekillerine iletmiş

BİMER’e yazdığı dilekçede, okulun yeterli kapasiteye sahip olduğunu savunan Eğitim Bir Sen’li müdür yardımcısı, okulun tekli eğitime geçirilmek istendiğini ve bu nedenle bakanlıktaki yetkililerin okul müdürü ve ilçe milli eğitim müdürünce yanlış bilgilendirildiğini ileri sürdü. Okul kontenjanının artırılması halinde AKP’nin 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde oylarının artacağını belirten müdür yardımcısı, dilekçesinde şunları kaydetti:

“Vatandaşlar BİMER’e sürekli başvuru yaptıkları halde, Milli Eğitim Bakanlığı okulun durumunu bilmediği için okul müdürü ve İlçe Milli Eğitim tarafından yanlış bilgi verilerek yönlendirilmiştir. Mahalleli çocuğunu daha uzak bölgelere göndermek zorunda kalmış ve servis parası ödemek zorunda bırakılmıştır. 1 Kasım seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde vatandaş, okul müdürünü eleştirmek yerine AK Parti’nin eğitim politikalarını eleştirmektedir. Milletvekili adaylarımıza durumu ilettim. …yazdığım konulardaki hususlar seçimden önce düzeltilirse AK Parti’nin oylarına katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

BİR YIL KIDEM DURDURMA CEZASI

BİMER’e yazdığı dilekçe nedeniyle müdür yardımcısı hakkında, “Memurların siyaset yapma yasağına aykırı cümleler kullandığı” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda düzenlenen raporda müdür yardımcısının, “Yükümlü olduğu kişilere karşı yalan ve yanlış beyanda bulunduğu…” kaydedildi. Dönemin Ankara Valisi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na dayanarak müdür yardımcısı hakkında, “Bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması” kararını verdi.

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ZAMANAŞIMINA UĞRADI

Eğitim Bir-Sen’in 2017 yılında verilen cezaya itirazı önceki gün sonuçlandı. İtirazı görüşen Ankara 4. İdare Mahkemesi, disiplin cezasını, BİMER’e başvuru tarihinden iki yıl iki ay sonra verilmesi nedeniyle zamanaşımı gerekçesiyle iptal etti. Öte yandan kararda, soruşturmanın yürütüldüğü İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’nda sendika temsilcisinin yer almadığı da anımsatıldı.

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