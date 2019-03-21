Müdürler ve personel törende ‘figüran’ oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) tüm yasaklarına karşın okullarda ve öğretmenevlerinde seçim çalışması yürüten AKP, şimdi de okul müdürlerini ve İŞKUR personelini tören figüranı yaptı.

Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürlerinin ve okul personelinin Ergani’de düzenlenen doğalgaz açma törenine katılmasını istedi.



Diyarbakır’ın Ergani ve Çermik ilçelerini kapsayan doğalgaz projesi önceki gün tamamlandı. Projenin tamamlanmasının ardından her iki ilçeye de doğalgaz verilmesi dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un yanı sıra Diyarbakır Valisi Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, AKP Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve AKP Ergani Belediye Başkan Adayı Abdulvahit Güvensen de katıldı. Ergani’deki okul yöneticilerinin ve okullarda görevli İŞKUR personelinin hazır bulunduğu açılış töreni, yapılan konuşmalarla iktidarın seçim propagandasına dönüştü.



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‘TÖRENDE BULUNUN’ TALİMATI



Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atabey’in, Ergani Halk Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen doğalgaz açılış töreni için bir gün önceden okul müdürlerine katılım çağrısı yaptığı ortaya çıktı. Atabey’in WhatsApp’tan mesaj attığı bir okul müdüründen edinilen bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul yöneticilerinin yanı sıra okuldaki idari ve teknik personelin de törene katılmasını istedi. Müdürün iddiasına göre, Atabey’in okul müdürlerine gönderdiği mesajda, “Ergani Halk Eğitim Müdürlüğü önünde Sayın Eski Bakanımız Mehmet Mehdi Eker, İl Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu ve Milletvekillerimizin katılımlarıyla doğalgaz açılışı olacaktır. Her okul müdürünün, okulunda çalışan İŞKUR ve hizmet alımı personeliyle birlikte hazır bulunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.



‘HUZURUMUZ BOZULMASIN’



Ergani’deki törenin bir benzeri de Çermik ilçesinde düzenlendi. Hem Ergani’deki hem de Çermik’teki törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, törene katılan yurttaşlardan oy istedi. Türkiye’nin güven ve istikrar ülkesi olduğunu savunan Ersoy, “Bize 31 Mart’ta da yeni bir başarı ve heyecan destanı yazın. Yolumuza devam edelim. Bu huzurumuz bozulmasın” dedi.