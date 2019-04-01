Mueller soruşturması Trump için fırsata dönüştü

Peter Nıcholas, Elaına Plott

675 gün, 19 avukat, 40 FBI ajanı, 2800 celpname ve 500 arama izni sonra… Adalet Bakanı William Barr, Mueller’in Rusya soruşturmasının başlıca bulgusunu açıkladı: Gizli anlaşma yoktu. Beyaz Saray hukukçuları haberi sevinçle karşıladılar. Stratejileri soruşturmaya yasal bir süreçten ziyade, bir halkla ilişkiler savaşı gibi yaklaşmaktı.



Kongreye pazar günü ulaşan mektupta Barr, Mueller’in temel bulgularını sıraladı ve Donald Trump’ın başkanlığına en başından beri damga vuran soruşturma sonlanmış oldu. Barr’ın yazdığına göre ne Trump kampanyasını yürütenler, ya da onlarla ilişiği olan kişiler seçimleri kazanmak için Ruslarla işbirliği yapmamıştı– fakat “Ruslarla ilişiği olan kişilerden” kampanyaya destek verme adına “çok sayıda teklif gelmişti.” Diğer yandan, Trump’a yöneltilen “adaleti engelleme” suçlamaları ise çok daha açık uçlu bir biçimde ele alınıyordu. Barr’ın yazdığına göre, Mueller bu konuda nihai bir sonuca varamamıştı. “Bu rapor başkanın suç işlediği bulgusuna ulaşmamakta birlikte, onu aklamıyor da.”



Mueller’in raporunun nasıl yorumlanacağını önümüzdeki günlerde ve aylarda göreceğiz. Trump hukuki anlamda rahata kavuşmuş demek zor. Fakat benimsedikleri yöntemler süreç boyunca çeşitlilik gösterdi. Başta avukatlar Mueller ile işbirliği yapma yoluna gittiler ve böylece süreci çabucak noktalamayı umdular. Trump’ın istediği buydu. Soruşturmadan hiç hoşlanmıyordu ve kapanmasını istiyordu. Trump’ın şikayetlerinden biri de Mueller’in onunla “şahsi bir problemi” olduğu yönündeydi. Trump, Kuzey Virginia’daki golf tesisindeki üyelik ücretleriyle ilgili 2011’de yaşadıkları tartışmadan dem vuruyordu. Fakat avukatları bu meseleyi hiç gündeme getirmediler ve işbirliği çizgisini sürdürdüler. Görgü tanıklarını ve evrakları ihtiyaç doğdukça sağladılar, hukuki zıtlaşmalardan sakındılar.



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Zaman geçtikçe Trump, Mueller soruşturmasının bir yere kaybolmayacağını anladı ve taktik değiştirdi. Enerjisini Mueller’e yönelik kamuoyu algısını olumsuza döndürmeye adadı ve avukatları Dowd ve Ty Cobb’a karşı, uzlaşmacı bir yol izlenmesi gerektiğini savunan Beyaz Saray avukatı arasında sürtüşmeler sıklaştı. Dowd Mart 2018’de istifa etti ve Cobb da iki ay sonra koltuğu bıraktı. Boşluğu dolduran Rudy Giuliani oldu. Giuliani’nin kavgacı ruhu Trump ile uyuşuyordu. Giuliani’nin The Atlantic’e söylediğine göre, stratejisi kamuoyu yoklamaları üzerine inşa edilmişti; anketler Mueller’in Trump’dan daha popüler olduğunu gösteriyordu. “Ben de dedim ki, pekâlâ, Trump’ı hukuken savunmalıyız, ama kamuoyu önünde de savunmalıyız.” Giuliani’yi asıl endişelendiren “kötü bir rapor” yayımlanması değil, rapor yayımlandığında Trump’ın popülerlik seviyesinin ne halde olacağıydı. Popülaritesi zayıf bir başkanın “vasat” bir raporla karşı karşıya kalması gayet nahoş sonuçlar doğurabilirdi. Fakat popülerliği artarsa, demokratlar “risk almaktan kaçınabilirdi.” Trump Aralık ayında attığı bir tweet ile “Mueller Raporu’na karşı rapor yazacağız. Bu bir ABD Başkanı’nın başına asla tekrar gelmemeli!” yazmıştı.



Adını gizli tutmak kaydıyla konuşan bir Trump yaverinin söylediğine göre; kısa süre öncesine kadar Trump başkanlığının başını ağrıtan soruşturma, ikinci döneme giden yolda Trump’ın elini kuvvetlendirebilir. Mueller dahi bir yanlış bulamadıysa, bir yanlış yapılmamış emektir… Trump’ın 2016 kampanyasına danışmanlık yapan Michael Caputo, “Burada 21. yüzyılın en sağlam soruşturma ekibini görüyoruz. Bir başkan adayının, başka bir devletle işbirliği yaparak iktidarı ele geçirmeye çalışıp çalışmadığını bulmak için yola çıktılar ve bir yanlış yapılmadığını kanıtlamış oldular. Bu mesaj inanılmaz güçlü ve kampanya mesajı olarak son derece agresif.” Trump’ın yeniden seçilme şansını etkileyen diğer bir unsur, kongredeki soruşturmaların ve diğer savcıların bulguları olacak.

Fakat şimdilik Trump’ın hukuk ekibinde morallerin yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Cumartesi günü telefonda demeç veren Guiliani şöyle diyordu; “Washington’da güzel bir gün. Rapor yayımlanır yayınlanmaz hava açıverdi. Tanrı Cumhuriyetçileri seviyor. Yani, belki hepsini değil ama, bazılarını seviyor.”

Çeviren: Fatih Kıyman – The Atlantic