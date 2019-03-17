Müfit Can Saçıntı’dan Alper Taş’a destek

İsmi Beyoğlu Belediye Başkan adaylığına açıklandığı günden bu yana toplumun büyük ilgisiyle karşılaşan Alper Taş’a destek sürüyor.

Oyuncu Müfit Can Saçıntı da, Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’a destek verdi.

Alper Taş ile üniversite yıllarından bu yana arkadaş olduklarını belirten Saçıntı, “Alper Taş’ı 35 yıldır tanıyorum ve onun doğruluğuna dürüstlüğüne, vizyonuna, kalbinin temizliğine kefilim” dedi.