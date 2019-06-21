Müftü Ayhan Okur’dan CHP’ye ağır hakaret

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Ayhan Okur, CHP’ye ve üyelerine dönük hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Okur, CHP’nin, “Yahudi şapkası takmayanları astığını” öne sürdü.

Müftü Okur, yaptığı paylaşımda, “Yahudi şapkasını yasa zoruyla Türklere dayatıp takmayanları hapseden ve asan CHP, Hitler’den kaçıp bize sığınan 100 bini aşkın Yahudi’ye vatandaşlık veren CHP” ifadelerine yer verdi.

Okur’un Ramazan Bayramı’ndaki vaazında da yurttaşlara hakaret ettiği bildirildi. Okur’un namaz öncesinde, bayramda tatiline gidenleri, “şerefsizlikle” suçladığı ifade edildi.

İlginizi çekebilir: Kılıçdaroğlu: Bunlar ekonominin e’sini bilmiyor

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Hükümet’e seslenerek, Okur’un derhal görevden alınmasını istedi.

Hazırladığı soru önergesiyle konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da soran Aygun, “Okur’un bu paylaşımları yaptığı Trakya, uzun yıllar Yahudilere ev sahipliği yapmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a açıkça muhalefet eden Süleymanpaşa Müftüsü Ayhan Okur’u görevden alacak mısınız? Soruşturma açılması için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız” diye sordu.