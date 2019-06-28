Güvercin evleri ilgi odağı oldu

Nevzat Çağlar Tüfekçi

Muğla Belediyesi tarafından 8 yıl önce kentin bazı noktalarına yapılan güvercin evleri, vatandaşların ilgisini çekiyor. Muğla otogardan sonra dolmuşların Yatağan-Milas-Bodrum yönüne gidecek yolcuları almak için uğradığı Muğla’nın Menteşe ilçesi kent merkezindeki 2000 Derneği Parkı’nda güvercin evlerinde barınan güvercinler, dolmuş bekleyen yolcuların adeta ilgi odağı oluyorlar. Güvercinler yolcuların verdiği yem, ekmek kırıntısı gibi gıdalarla beslenerek, yaşamlarını sürdürüyorlar. 2000 Derneği Parkı, güvercinlerin kanat çırptığı, durakta bekleyenlerin üzerinden uçtukları bir yer haline geldi.

On yıldır 2000 Derneği Parkı’nın durağından dolmuşlara yolcu verdiğini belirten durak dolmuş görevlisi; güvercinlerin bu parkın en vazgeçilmez unsuru olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Güvercinler durağımızın ve parkımızın asıl sahipleridir. Onlar buraya bir güzellik ve kimlik kazandırıyorlar. Belediye veterinerleri buraya düzenli olarak gelip yuvaların temizliğini ve ilaçlanmasını yapmaktadırlar. Güvercinlerimiz gayet sağlıklı. Güvercinler bizden, biz de onlardan memnunuz. Bu parkta insanlar ve güvercinler bir aile gibidir,”