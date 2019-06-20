Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 118 milyon 966 bin yolcu taşıdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yurttaşların daha rahat ve güvenli seyahat etmeleri için geliştirdiği ulaşım ağıyla, kurulduğu günden bu yana 118 milyon 966 bin yolcuya taşıma hizmeti sağladığı bildirildi.

Muğla genelinde bin 433 denetimli halk aracı ve 170 Belediye otobüsü ile hizmet vermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi ulaşımda sağladığı yüzde 96 dönüşümle de dikkat çekiyor. Engelli rampalı, 24 saat izlenen kameraların bulunduğu modern otobüslerle İl genelinde ulaşım hizmeti veren araçlar vatandaşları memnun ediyor.

Bu güne kadar taşınan 118 milyon 966 bin yolcunun 18 milyon 837 bini Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen “Ücretsiz Yolcu Taşıma Kanunu” kapsamında ücretsiz olarak taşındı.

Belediye Otobüslerinde yaklaşık 27 milyon yolcu taşındı

Muğla Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerde yaklaşık 27 milyon yolcu taşınırken bunlardan 5 milyon 35 bin kişiye ücretsiz taşıma yapıldı. Özel Toplu taşıma araçlarında ise 91 milyon yolcu taşınırken 13 milyon yolcu ücretsiz taşıma hakkından yararlandı.