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01.07.2019
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Muğla Büyükşehir’den ulaşıma zam

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.

Muğla’da, Özel Toplu Taşıma Esnafı ve Oda Başkanlıklarınca yapılan zam talebi,  Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunda görüşüldü ve maliyet artışlarına göre sunulan zam listesi kurulda kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçildikten sonra öğrenciler için aylık ulaşım akbilini 85 TL’den 40 TL’ye indirmesinin ardından, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde halk taşıt uygulamasına geçildi. Halk taşıt uygulamasıyla İzmir’de yurttaşlar sabah 06.00-07.00 ile akşam 19.00-20.00 arasında toplu ulaşımdan yarı fiyatına yararlanıyor.

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi ise, toplu ulaşıma zam yaptı. Bugün otobüslere asılan yazıyla duyurulan zammın oranları yüzde 20-45 arası değişirken, açıklanan yeni ulaşım ücretleri ise şu şekilde;

Kartlı binişte öğrenci 1,95 TL’den 2,35 TL’ye, kartlı sivil 2,55 TL’den 3,05 TL’ye, kartsız öğrenci 2,75 TL’den 4 TL’ye, kartsız sivil ise 3,25 TL’den 4 TL’ye yükseldi.

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