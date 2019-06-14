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15.06.2019
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Muğla Büyükşehir’in mavi denizlerdeki elleri

Muğla Büyükşehir Belediyesi 4530 teknede 3977 litre atık yağ, 15 bin 009 litre sintine, 2 milyon 306 bin 178 litre atık su, 4 bin 300 ton çöp topladı.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Muğla Büyükşehir Belediyesi Mavi Deniz Temiz Kıyılar Projesi ile Muğla’nın kıyılarını, mavisini ve yeşilini korumaya devam ediyor.

1480 km kıyı şeridi ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip olan Muğla’da 6 tekne ile deniz araçlarından atık toplayan Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 4530 tekneye hizmet verdi ve 597 Mavi kart dağıttı.

Göcek ve Akyaka’da iki atık alım merkezine sahip Muğla Büyükşehir Belediyesi 4530 teknede 3977 litre atık yağ, 15 bin 009 litre sintine, 2 milyon 306 bin 178 litre atık su, 4 bin 300 ton çöp topladı. Ramazan Bayramı’nda da Göcek’de 43, Akyaka’da 52 tekneye hizmet veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri 124 ton çöp topladı.

“YAŞANIR BİR ŞEHİR YARATIYORUZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün doğası ve tarihi güzellikler ile özel bir şehir olan Muğla’da mavi ve yeşili korumak için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Gürün; “Muğla dantela gibi eşsiz kıyıları ile sadece Türkiye’nin değil Akdeniz’e kıyısı olan dokuz ülkeden de daha uzun kıyı şeridine sahip. Mavi yolculuğun başladığı, mavi ve yeşilin her tonunu cömertçe sergilediği bu güzellikleri korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Göcek ve Akyaka’da atık alım merkezlerimiz ve 6 teknemizle deniz araçlarından atık topluyoruz. Marmaris Karacasöğüt Atık alım merkezi için başvurularımızı yaptık. Tekne sayımızı da arttırarak daha geniş alanda deniz araçlarına hizmet vereceğiz. Muğlamızı mavi ve yeşili ile koruyarak geleceğe taşıyacak, çocuklarımıza daha yaşanır bir şehir emanet edeceğiz.” dedi.

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