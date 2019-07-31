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31.07.2019
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Muğla ‘sakız ağacı’ ile tanışıyor

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Verimli toprakları, başat ürünleri Türkiye’nin tarım kentlerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi alternatif ürünleri üreticiler ile tanıştırmaya devam ediyor. Trüf Mantarı, lavanta bahçeleri, koku vadisi gibi projeler üreten Muğla Büyükşehir Belediyesi, üreticileri sakız ağacı ile tanıştırıyor. Pilot bölge olarak Fethiye Karakeçililer Mahallesi’nde 6 dönümlük Sakız Deneme Bahçesi arazisine 198 sakız ağacı dikimi yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma projelerinden biri olan Sakız Deneme Bahçesi’nde hem bu konuda üretim yapmak isteyen üreticiler için eğitim alanı, hem de üretime başlamak isteyen üreticiler için fidan üretiminin yapılabildiği bir anaç fidanlığı bulunuyor. Halihazırda menengiç sakızı üretimi yapılan Kayaköy ve Karakeçililer mahallelerini pilot bölge olarak seçen Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında 198 sakız ağacını toprakla buluşturdu.

Sakız ağacının 5-6 yaşından itibaren sakız vermeye başlayacağını söyleyen Büyükşehir yetkilileri bu ağaçların tam verimine 12-15 yaşlarında ulaşacağını belirterek tam verimde bir ağacın yaklaşık 320 gram sakız verdiğini söyledi.

Sakız ağacının 100 yaşına kadar yaşayabildiğini söyleyen Büyükşehir yetkilileri köklerinin 20-25 metre derinliğe inebildiği için kuraklığa çok dayanıklı bir ağaç türü olduğunu belirtti.

Dünya’da en yoğun şekilde Yunanistan’ın Sakız Adası’nda üretimi yapılan sakızın Türkiye’de sadece İzmir’e bağlı Çeşme-Karaburun ilçeleri arasındaki bölgede mevcut olan 200-300 ağaç ile amatör olarak yapıldığını söyleyen yetkililer, Yunanistan’ın Sakız Adası’nda yıllık üretim miktarının 100-110 ton civarında iken Türkiye’de ise sadece 5-10 kg’lik bir üretimin olduğunu ifade etti.

Ayrıca tıpta ve gıda sektöründe kullanılan sakızın kalitesine bağlı olarak değişmekle birlikte kg satış fiyatının 120-180 avro civarında olduğunu söyleyen yetkililer, Yunanistan’da sakız üretiminin yıllık getirisi 12 milyon dolar civarında seyrettiğini belirtti.

Turizmde, tarımda, madencilikte, kültür ve sanatta ülkemizin en önemli kentlerinden birinin Muğla olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, özellikle tarımsal gelişmenin üreten, gelişen bir topluma dönüşmekte başat sektör olduğunu belirtti.

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