Muğla Tazelenme Üniversitesi’nin kendini genç hisseden yaşlı öğrencileri

Nevzat Çağlar Tüfekçi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi içinde faaliyet gösteren ‘Muğla Tazelenme Üniversitesi’nin 60 yaş üstü öğrencilerinden oluşan danışma kurulu üyeleri, Menteşe Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek, yeni eğitim yılının çalışmalarının planlamasını görüştüler, çalışmaların il düzeyine genişletilmesi için nelerin yapılması gerektiğini ve Tazelenme Üniversitesi Olimpiyatları’nın programını konuştular.

Muğla Tazelenme Üniversitesi’nin 2017 yılında kuruluşunu gerçekleştiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muammer Tuna, Tazelenme Üniversitesinin Dünyada çok yaygın olduğunu, Batı ülkelerinde, ‘Üçüncü Yaş Üniversitesi’ olarak nitelendirilen bu üniversiteye çok önem verildiği belirterek şunları söyledi: ”Yaşlı nüfus oranı Avrupa, ABD, Çin ve Japonya gibi ülkelerde yüzde 20’lerdedir. Bu ülkelerde yaşlı nüfusun tekrar yaşama kazandırılması, üretim süreci içinde yer alması için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan amaç yaşlanmayı geciktirmek, 80 ve 90’lı yaşlara kadar bireylerin beden ve düşünme gücü olarak sağlıklı kalabilmelerini sağlamaktır.”

Yaşlılara yönelik bu çalışmaların Türkiye’de ilk olarak 2016 yılında Akdeniz Üniversitesinde Prof. Dr. İsmail Tufan öncülüğünde başladığına dikkat çeken Prof. Tuna, daha sonra Muğla Sıtkı Koçman ve Ege üniversitelerinde bu çalışmaların başlatıldığını kaydetti. Prof. Tuna, dört yıl olarak eğitim ve öğretimin yapılacağı Tazelenme Üniversitesinde ilk iki sınıfta 60 yaş üstü kayıtlı 180 öğrencilerinin bulunduğunu ifade ederek, öğrencilerine teorik-spor ve iş becerilerini geliştirmek üzere üç bölümde derslerin verildiğini, derslere ise üniversite hocalarının katıldığını anlattı.

Ülkedeki yaşlı nüfus oranın yüzde 9,5 olmasına rağmen Muğla’da bu oranın yüzde 12,5 olduğuna vurgu yapan Prof. Tuna; gelecek yıllarda artacak öğrenci sayısını dikkate alarak derslik sayılarının arttırılması gerektiğini söyledi, Milas-Bodrum ve Fethiye’de Tazelenme Üniversitesinin şubelerini açmak istediklerini kaydetti. Prof. Dr. Tuna son olarak şunları dile getirdi: “Avrupa’da vd. ülkelerde üçüncü yaş üniversitesi faaliyetleri ağırlıklı olarak toplumun, STK’ların destek ve bağışları ile yürür. Yaşlılık, AB ülkeleri için öncelikli bir konudur. Biz de toplumdan bu bağlamda destek almak istiyoruz. Çalışmalarımızı örgütlü yürütebilmek için dernekleşmeyi amaçlıyoruz. AB fonlarından yararlanmak istiyoruz. Kendimize ait bir binanın olmasını arzu ediyoruz.”

Tazelenme Üniversitesi öğrencileri aldıkları eğitimlerin, kendi yaşamlarında yarattığı değişimi şöyle anlattılar:

Sadettin Özbek(64-Emekli, Muğla Sanatçılar Derneği Başkanı): “Tazelenme Üniversitesinde, Köy Enstitülerindeki havayı buluyorum. Teorik çalışmaların yanında işlikler var. Gelen arkadaşların çoğunluğu emekli öğretmen. Bu öğretmenler hem öğrenci bazısı da işliklerde resim ve müzik öğretmenliği yapıyor. İngilizce dersine girenler var. Herkes bu çalışmaların içinde yer almaktan çok mutlu. Sosyoloji, felsefe, Cumhuriyet tarihi, halk sağlığı gibi dersleri alıyoruz. Öğrendiklerimizi yaşamımıza uygulayarak, daha kaliteli bir yaşama sahip olduk. Bu eğitimler sayesinde kendimi daha genç hissediyorum. İnsanlar her yaşta her şeyi yapabilir. Biz bunu öğrendik, burada.”

İhsan Özgen(80-Eski futbolcu): Yıllardır dernek, sendika, futbol kulübü, Oda, siyasi parti gibi kurum ve yapılarda görev aldım. Gönüllük temelinde bir araya gelmiş insanlarız. Hepimiz bilimsel olarak derslerimizi görüyoruz. Bizim bildiklerimiz varsa biz aktarıyoruz, hocalarımızın söylediklerini dinliyor ve kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar, bende, çok büyük bir değişim ve farkındalık yarattı. Tazelenme Üniversitesine katılmadan önce kendimi biraz daha ölüme hazırlarken, şimdi ölüm duygusunu yendiğimi hissediyorum. Ölüm bizden korkar oldu. Aldığımız bu eğitimler sayesinde 100 yaşına kadar yaşayacağımızı umut ediyoruz.”

Mustafa Mavioğlu(72-Emekli İngilizce Öğretmeni): “Buradaki öğrencilerin hepsi emekli konumunda oldukları için; geçmişte aldıkları eğitim veya yaşadıkları olaylar nedeniyle bazı şeylere ket vurmuşlar. Bu ket vurma, hayal ettiği şeyi yapamama veyahut ta olmak istediklerini olamama… Tazelenme eğitimlerindeyse, bu özgürlüğü yakaladı bu insanlar… Bilinçaltında, yapmak istediği fakat toplumsal baskı ya da iş güçlüğünden dolayı yapamadıklarını, Tazelenmede yapmaya başladılar. Tazelenmede biz, insanların birbirine olan saygısının arttığını gördük… En önemli şey de, bu yaşta, okuma oranının arttığını gördük. Örneğin ben, iki ayda bir kitap okuyorsam, şimdi 15 günde bir kitap okumaya başladım. Bu, eşimde de var. Tüm bayan arkadaşlarımız da, mahalle dırdırından ve sokak içi kısır sohbetlerden uzaklaşmış oldular. Tazelenmenin en güzel taraflarından birisi de bu oldu.”

İlhan Sözbilir(64-TRT’den emekli, Ressam-Sanat Yönetmeni): “Yedi yıl önce Muğla’ya taşındım. 30 yaşında TRT’ye girdiğimde ayda iki kitap bitirme kararı almıştım. Ben zaten daha önce kendimi gençleştirme çalışmalarına başlamıştım. Tazelenme Üniversitesiyle tanışınca kendimi daha genç hissetmeye ve daha çok okumaya başladım. Bu çalışmalarla daha farklı bir sinerji yakaladık.“

Suzan Tuna(53-Öğretmen): “Halâ öğretmenlik yapıyorum. Çalıştığım okuldaki öğretmen kadrosu, çok genç. Yaşları 30 ile 40 arası. Okulun en yaşlısı benim. Ben bu tazelenmede öyle bir şey gördüm ki, buradaki insanlar çok daha dinamik, çok güzel bir ruha sahip ve çok güzel işlere imza atan arkadaşlar… Bir gün okuldan çıktım, akşamüzeri Tazelenme Üniversitesindeki eğitime yetişmek istiyorum. Bunu gören okulumdaki bir arkadaşım: ‘Allah aşkına ne arıyorsun orada? Bu yorgunluğun üstüne orası çekilir mi? O yaşlılarda ne buluyorsun ki’ diye küçümseyici bir yaklaşım ortaya koydu. Ben burada çok daha fazla şey buluyorum, daha çok şey öğreniyorum ve bu öğrendiklerim beni mutlu ediyor. Yıllardır emekli olmaya korkan birisiydim ama yarın emeklilik dilekçemi vereceğim. Ben Tazelenme eğitimlerinde kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü okulumdaki genç arkadaşların elinde bir telefon, hiç sohbet yok, oyunlara dalıyorlar, çevresindekileri unutuyorlar. Tazelenme Üniversitesinde ise telefona dalıp sohbeti unutmak, başka insanları unutmak yok. Burada dostluk var, burada iletişim var, burada hayat var, samimiyet var!..”

Güzide Karakuyu(74-Terzi): “Bunca sene ben hayatımı dikiş dikerek geçirdim. 2006’ya kadar evde dikiş diktim. Çocukları evlendirdik. Tazelenme üniversitesinin açıldığını duydum. Kayıt yaptırdım. Hayatım durmuşken, birden hareketlendi. Bu sayede biraz daha aktif yaşama sahip oldum. Eğitimlerde bilgi sahibi oluyorum. Çok mutluyum. Arkadaş çevrem daha da genişledi.”

Nezik Tekin(64-Em. Beden Eğitimi Öğretmeni): “Tazelenme üniversitesi bana çok şey kazandırdı. Ben 5 yıl önce eşimi kaybetmiştim. Hayata küsmüştüm bir bakıma. Tazelenme Üniversitesine katılmakla yaşantım olumlu yönde değişti. Bu seneki tazelenme olimpiyatlarında aktivitelerimiz her alanda çok genişledi. Ben 64 yaşındayım ama kendimi 50 yaşında hissetmiyorum. Bir psikolojik rahatlamaya kavuştum. Bize bu olanağı yaratanlara çok teşekkür ediyorum.”