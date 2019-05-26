18.1 C
Istanbul
27.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Muğla Yatağan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Muğla Yatağan’da 4.2 büyüklüğünde deprem

birgun.net birgun.net

Muğla’nın Yatağan ilçesinde saat 15.07’de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Yatağan ve Muğla Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 15.1 km derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Muğla’nın Yatağan ilçesi olan deprem saat 15.07 sıralarında 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Yayla köyü, büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.

15.00’da ise 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. 15.02’de ise 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha kayıtlara geçti.

İlginizi çekebilir:  Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,165AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Süper Lig’de küme düşen takımlar açıklandı

birgun.net -
2018/2019 sezonunda Süper Lig’e veda eden son iki takım belli oldu. Akhisarspor’un...
Devamını Oku

Binali Yıldırım: CHP adayı mağdurmuş. Hadi oradan. Bir mağdur varsa benim

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "CHP adayı mağdurmuş. Hadi...
Devamını Oku

Antalya’da orman yangını

birgun.net -
Antalya'nın Finike ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, yaklaşık 3 hektarlık alanda...
Devamını Oku

Trump’ı sosyal medyadan eleştiren yargıç görevden uzaklaştırıldı

birgun.net -
ABD'nin Utah eyaletinde görevli bir yargıç ABD Başkanı Donald Trump'ı sosyal medyada...
Devamını Oku

Suriye ordusunun İdlib operasyonu sürüyor: Kritik kasaba geri alındı

birgun.net -
Suriye ordusunun İdlib'in kuzeybatısına doğru ilerleyişinde kritik bir öneme sahip olan Kefr...
Devamını Oku

‘Erdoğan’a hakaret’ gözaltıları: Bir kişi daha sosyal medya paylaşımından ötürü gözaltına alındı

birgun.net -
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görseller...
Devamını Oku

Sancaktepe’de toprak kayması: Bina boşaltıldı

birgun.net -
İstanbul Sancaktepe'de yan tarafta bulunan inşaat alanındaki toprak kayması dolayısıyla girişi kullanılamaz hale...
Devamını Oku

Bursa’da iş cinayeti: İki işçi düşerek yaşamını yitirdi

birgun.net -
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi’nde bir otelin dış cephe temizliğini yapan...
Devamını Oku

Urfa’da tarlaya uçaksavar mühimmatı bağlı balon düştü

birgun.net -
Urfa'nın Viranşehir ilçesinde bir tarlaya ucunda uçaksavar mühimmatı bulunan ve misinayla birbirine...
Devamını Oku

Kaftancıoğlu: Devlet, ilçe seçim kurullarını da mağdur ediyor

birgun.net -
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin 23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarındaki...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi