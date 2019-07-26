Muğla’da elektrik akımına kapılan veteriner hayatını kaybetti

Nevzat Çağlar Tüfekçi

Muğla Veteriner Hekimleri Odası üyesi, Muğla’nın Seydikemer ilçesinde serbest Veteriner Hekim olarak çalışan Özlem Çelik, bir ineği gece 02.30 sıralarında sezeryanla doğum yaptırırken, kullandığı seyyar lambanın elektrik kaçağı yapması nedeniyle 220 voltluk elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Veteriner hekimin ölümüne yol açan seyyar lambanın elektrik kablosunun yıprandığı belirtildi.

Genç yaşta yaşamını yitiren Çelik’in ani ve zamansız ölümü yakınları ve meslektaşları arasında üzüntü yaratırken, iş güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlattı.

BirGün’e açıklamalarda bulunan uzmanlar, ilkel çalışma koşulları ve bilinçsizliğin, bu tür üzücü olayların meydana gelmesinde en büyük etken olduğu kaydetti.

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Anıl Gül, elektrik konusunda toplumda yeterli bilinç oluşmadığına dikkati çekerek, “Elektrik kullanılan binalarda ve hatlarda, kaçak akım koruma rölesi kullanılmalı ve iyi bir toprak hattının olup olmadığı kontrol ettirilmeli. Bu konuda çok fazla ihmal söz konusu. Umarım insanlar bilinçlenir ve üzücü olaylar tekrar etmez. Prizden alınan 220 voltluk elektrik için bir ara kablo olmalı. Bu kablonun ucuna, 220 voltu 24 volta düşüren basit bir 40-50 liralık trafo sistemini(adaptörü) monte etmek gerekir. Seyyar lambanın elektrik girişi böyle olduğu zaman, bir tehlike meydana gelmez” ifadelerini kullandı.

“BASİT ÖNLEMLERLE TEHLİKELİ DURUMLARIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR”

İş Güvenliği Uzmanı Tarık Yavaş ise, tehlikeli durumların çok basit tedbirlerle önlenebileceğine vurgu yaparak şöyle konuştu: “Seyyar lambalar 24 Volt elektrikle çalışır. Bu voltajdaki ve 55 volta kadar elektrik insana zarar vermez. 55 volt üzeri elektrik tehlikelidir, 220 volt elektrik ise insanı öldürür. Doğrudan 220 volt elektrikle yanan seyyar lambanın kabloları yıpranmışsa, elektrik çarpması kaçınılmaz olur… Tesisatlarda mutlaka kaçak akım rölesi, topraklama olmalı. Elektrik kabloları yıpranmış olmamalı. Basit önlemlerle de bu tür tehlikeli durumların önüne geçebiliriz.”

“GİTTİĞİMİZ YERLERDE ELEKTRİK TESİSATLARI YETERSİZ”

“Biz Veteriner Hekimler olarak çok zor koşullarda çalışıyoruz” diyen Muğla Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Serkan Alpözen, “Hastalar diğer hekimlerin ayağına gider, biz ise hastaların ayağına gidiyoruz. Karşılaştığımız ortamlar çok uygun değil. Gece ahırda iş güvenliği olmayan ortamlarda mesleğimizin gereklerini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Alpözen şöyle devam etti: ”Geçtiğimiz günlerde bir süt sağma makinesindeki elektrik kaçağından dolayı üç inek öldü. Meslektaşımız Özlem Çelik, seyyar lambanın kablosundaki kaçaktan dolayı öldü. Gittiğimiz yerlerde elektrik tesisatları yetersiz. Kaçak akım röleleri yok. Mesleğimizden dolayı tehlikelerle karşı karşıyayız. Köylere giderken kaza geçirip ölen meslektaşlarımız var!”

Muğla Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Alpözen sözlerini şöyle tamamladı: “Daha önce Veteriner Hekimlerinin mesleklerini yaparken karşılaştıkları iş güçlükleri nedeniyle yıpranma payı veriliyordu. Bu yasal haktı. Sonra bunu kaldırdılar. İş güçlüklerinden dolayı veteriner hekimler için yıpranma payının tekrar yasal hak haline getirilmesini istiyoruz.”