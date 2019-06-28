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29.06.2019
Anasayfa Ege'de BirGün Muğla’da 'Engelsizciler' kampta

Muğla’da ‘Engelsizciler’ kampta

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Engelsizciler’ projesi kapsamında 20 engelli, ailelerinden uzak, deniz ve ormanın bitiştiği nokta olan İnlice Halk Plajında iki gün kamp kurdu.

Günlük kamp programı kapsamında engelliler 2 günü dolu dolu geçirdi. Çadır kurup keşif yürüyüşü yapan yurttaşlar gece ateş yakıp şarkılar söyledi.

Kamp alanında olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen zihinsel engelli Ali Aydın, “Kamp bana güven veriyor. Kamp artık benim için annem, babam olmadan kendi başıma bir şey yapabileceğim anlamına geliyor. Kamp benim özgüvenimi sağlıyor” dedi.

Fethiye’de yaşayan ve Down sendromlu bir çocuğu olan Hatice Şimşek, “Engelli bir çocuk yetiştirmek çok büyük sabır isteyen sorumluluk isteyen bir şeydir. Bu çalışmalar güzel çalışmalar. Bu çalışmaları gördükçe inşallah güzel şeylerin olacağına inanıyorum” diye konuştu.

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