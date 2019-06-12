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12.06.2019
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Muğla’da toplu sözleşme imzalandı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muttaş Şirketi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İki yıllık toplu iş sözleşmesi ile 361 çalışana ilk yıl ortalama yüzde 20 ikinci yılda ortalama yüzde 15 oranında zam yapıldı.

Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan “Tüm ekonomik sıkıntılara rağmen yerel yönetimlerimizle birlikte hizmet üretiyoruz. Halk belediyelerimizden hizmet bekliyor. İnsanca yaşayacağımız bir ücreti talep etmek hakkımız” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için Büyükşehir ailesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Birlikte kazanacağız ve hakça bölüşeceğiz” diye konuştu.

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