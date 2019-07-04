Muğla’nın Engelsiz Plajlarına ilgi büyük

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin engelli yurttaşların herkes gibi denize girebilmeleri için başlattığı “Engelsiz Plaj” projesi büyük ilgi görüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların herkes gibi denize girebilmeleri için başlattığı “Engelsiz Plaj” projesini genişleterek devam ediyor. İl genelinde bulunan 14 engelsiz plaja yenileri ekleniyor.

1480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da her kesimden yurttaşın denize girebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından plajlarda gerekli düzenlemeler yapılıyor. Özellikle engelli vatandaşların herkes gibi rahatça denizle buluşabilmesi için devam eden “Engelsiz Plaj” projesi genişleyerek sürüyor.

Muğla genelinde 9 farklı ilçede 14 engelsiz plaj bulunurken kısa süre sonra Datça Kumluk plajının da engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilmesi amaçlanıyor. Özel plajda fiziksel engelli bireylerin denizle buluşmasını sağlayacak yürüyüş platformu, özel şezlonglar ve özel soyunma kabinleri ücretsiz olarak kullanılabilirken engelli kişilerin de rahatlıkla denize girmesi sağlanıyor.

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9 farklı ilçede bulunan 14 engelsiz plajlar şunlar;

Bodrum Kumbahçe Halk Plajı, Bodrum Turgutreis Halk Plajı, Dalaman Sarsal Halk Plajı, Dalaman Kayacık Halk Plajı, Datça Taşlıca Halk Plajı, Datça Karaincir Plajı, Datça Hastaneönü Halk Plajı, Fethiye Aksazlar Plajı, Köyceğiz Ekincik Plajı, Marmaris Hisarönü Halk Plajı, Milas Güllük Halk Plajı, Milas Ören Halk Plajı, Ortaca Sarçed Plajı, Ula Akyaka Halk Plajı.