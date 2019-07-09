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09.07.2019
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Muhalefete bıçaklı tehdide soru önergesi

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23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri öncesinde yerel bir haber kanalı olan İstanbul Times TV’ye röportaj veren Reis Boz’un sosyal medyada yayılan videosunun ardından evinin duvarına ismi yazılarak yanına bir bıçak saplanmıştı.

Konuyu yazılı bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, düşünce hürriyetinin Anayasal bir hak olduğuna dikkat çekerek devletin bu hakkın korunmasından birinci derecede sorumlu olduğunu ifade etti.

İKTİDAR ELEŞTİRİLERE TAHAMMÜLSÜZ

Soru önergesinde, “Salt düşüncelerini ifade etti ve hükümeti eleştirdi diye bir vatandaşın böylesine tehditlere maruz kalması kabul edilemez,” diyen Karabat, muhaliflere lince varan saldırıları meşru gören anlayışın giderek yaygınlaştığını ve iktidarın kendisine yönelen en demokratik eleştiriye bile tahammül edemediğini iddia etti.

ÖNERGELERE CEVAP VERİLMİYOR

İçişleri Bakanı’na daha önce de söz konusu röportajları yapan İstanbul Times TV’ye yönelik engelleme ve tehdit iddialarını sorduğunu da hatırlatan Karabat, “Daha önce de İstanbul Times TV’nin çalışmalarının engellendiği yönünde şikâyetler tarafımıza bildirildi. Konuyu yazılı olarak aylar önce İçişleri Bakanına sorduk, hala önergemize cevap bekliyoruz. Hem röportajı yapan vatandaşın ve ailesinin tehdit edilmesi hem de haber kanalının çalışmalarının valilikçe engellenmesi haklı olarak bizleri kaygılandırmaktadır,” dedi.

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