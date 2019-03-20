20.03.2019
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Muharrem İnce: Bu bir belediye seçimi, neden beka seçimi olsun?

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CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yerel seçimler için yaptığı değerlendirmede, “Başbakan seçmiyoruz. Çöpümüze bakacak, yolumuza bakacak, suyumuza bakacak. Neden beka seçimi olsun. Bu bir belediye seçimidir” dedi.

CHP’li Muharrem İnce, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde partisinin düzenlediği mitinge katılıp, Belediye Başkan Adayı Fehmi Altayoğlu’na destek verdi. Mitingde ilçe sakinlerine seslenen İnce, “En büyük para banknot kaç para? 200 lira. Onu da hazırladım, cebimde fazla yok ha söyleyeyim. Şimdi şu 200 lira kaç yılında tedavüle çıktı; 2009. 2009’da 200 lira ile 131 dolar alıyorduk. Bugün bu para ile 39 dolar alıyoruz. İşte bir ekonominin çökmesi, bir ülkenin ekonomik olarak dip yapması böyle bir şeydir. Her şeyi konuşuyor ama meydana gelip mazotu, gübreyi, buğdayı konuşmuyor. Her doğan çocuk 5 bin 500 lira borçla doğuyor” diye konuştu.

Samanın Bulgaristan’dan ithal edildiğini söyleyen Muharrem İnce, “Saman bitti, Bulgaristan’dan geliyor. Süt, patates, soğan, domates bitti, vicdan bitti, ahlak bitti. Bir korku düzeni ve korku düzeni üzerinde üretmeyen bir Türkiye. Türkiye’yi üretim ekonomisine geçirmemiz lazım. Çiftçiyi, köylüyü ayağa kaldırmamız lazım. Desteklememiz lazım. Kendi kendine yeten 7 ülkeden birisi olan Türkiye soğan kuyruklarıyla anılıyor artık” dedi.

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“BEKA SORUNU VAR DİYORSAN SEBEBİ SENSİN”

Yerel seçimler için Cumhur İttifakı’nın ‘beka seçimi’ söylemini eleştiren İnce, “17 yıl önce memleketin beka sorunu var mıydı? Eğer bugün beka sorunu var diyorsan sebebi sensin. Türkiye bir gün Trakya’ya benzer ise işte o gün mutlu olacağız. Trakya, cumhuriyetçi bir yer, Trakya solcu değil, cumhuriyetçi bir yer. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi bir büyük nehir. Buradan doğmuş nereye doğru gidiyor? Denize, yani iktidara yürüyor. Belediye Başkanımız Fehmi kardeşim gerçekten güzel hizmetler yapmış ve yapmaya da sizlerin desteği ile devam edecektir. Bu seçimde başbakan seçmiyoruz. Çöpümüze bakacak, yolumuza bakacak, suyumuza bakacak. Neden beka seçimi olsun. Bu bir belediye seçimidir” diye konuştu.

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