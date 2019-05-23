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24.05.2019
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Muharrem İnce’nin Erdoğan’a yönelttiği ‘Pensilvanya’ya gittin mi’ sorusuna para cezası verildi

Muharrem İnce'nin Erdoğan'a yönelttiği "Pensilvanya" sorusunu mahkeme, "kişilik haklarına saldırı" olarak değerlendirip 20 bin TL manevi tazminat cezası ödenmesine hükmetti.

birgun.net birgun.net

CHP’li Muharrem İnce, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Sen 2001’de partiyi kurarken icazet almaya Pensilvanya’ya gittin mi gitmedin mi?” diye soru yönelttiği için 20 bin TL tazminat ödeyecek.

Muharrem İnce’nin geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Balıkesir’de yaptığı konuşmadaki sözleriyle “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu” iddia edilmişti. Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davada mahkeme, Erdoğan’a 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan davanın dilekçesinde İnce’nin, 28 Mayıs 2018’de Balıkesir’de düzenlediği mitingde, “Sen 2001’de partiyi kurarken icazet almaya Pensilvanya’ya gittin mi, gitmedin mi? Soru o, soru basit. Kiminle gittiğini de biliyorum. Cumhurbaşkanı seçildiğimde kiminle gittiğini açıklayacağım, günü ve saatiyle birlikte. Bana cevap ver” dediği belirtilmişti. 

Dilekçede, İnce’den 100 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

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