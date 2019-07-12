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13.07.2019
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Muhittin Böcek’ten ‘AKP döneminde tatil yaptırılıyordu’ diyen muhtarlara yanıt: Milletin parasıyla kimseye tatil yaptırmam

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AKP döneminde muhtarların belediye bütçesinden tatil yapmasıyla ilgili konuşarak, "Ben kimseye milletin cebinden tatil yaptırmam" dedi.

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Antalya’nın Finike ilçesini ziyarette bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önemli açıklamalarda bulundu. AKP’li Menderes Türel döneminde muhtarların tatil yaptırıldığına ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhuriyet’in haberine göre konuyla ilgili konuşan Böcek, “Benim öyle tatil vaadim yok. Milletin parasıyla kimseye tatil yaptırmam” dedi

‘BAŞKASININ CEBİNDEN AĞALIK YAPMADIM’

Böcek cevabında şunları söyledi:

“Kimse kusura bakmasın. Ben vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya geldim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya, kollamaya geldim. Başkasının cebinden ağalık yapmadım bugüne kadar. Biz işimizi yapmaya çalışacağız canla başla, sizlerle beraber.”

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