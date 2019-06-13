“Mükemmel geleceğe birlikte yürüyelim”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, KalDer İzmir Şubesi tarafından ”Retrofütürizm” ana teması ile bu yıl 20’ncisi düzenlenen Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nda konuştu. “Geçmişin Gücü ile Mükemmel Gelecek” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Soyer, tarihten örnekler vererek kent yönetimlerinin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

“İZMİR İÇİN KARAR VERİRKEN GEÇMİŞİ DE DİNLİYORUZ”

Sanayi Devrimi sonrası Barselona kentinin yaşadığı büyük sorunlar ve mühendis Ildefenos Cerda’nın ortaya koyduğu başarılı planlamanın ders alınması gereken örnekler olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları kaydetti:

“Dünya üzerinde her ülke, her kent sınırlı bir kaynağa sahip. Su rezervleri, enerji potansiyeli, işgücü, finans kaynağı kısıtlı. Daha önemlisi hiç birimizin zamanı sonsuz değil. Bu kaynakları en doğru şekilde nasıl harekete geçirebiliriz? En doğru yöne nasıl kanalize edilebiliriz? Bugün aldığımız kararların gelecekte pek çok sorunun kaynağı olmasını nasıl engelleyebiliriz? İşte bu noktada geçmişten gelen bilginin ve deneyimlerin gücü karşımıza çıkıyor. İzmir için karar verirken herkesi dinliyor, konunun tüm uzmanlarının fikrini ve önerisini alıyoruz. Ama karar vermeden önce dinlememiz gereken, incelememiz gereken çok önemli bir kaynak daha var. Biz İzmir için karar verirken geçmişi de dinliyoruz. Dinlemek zorundayız. Zira İzmir, yeni kurulmuş bir yerleşim yeri değil. En azından 8 bin 500 yıldır burada ve binlerce yıldır bulunduğu coğrafyanın doğal başkentliğini üstlenmiş bir liman şehri. 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenen Yeşilova Höyüğü’nde bulunan mühürler ve diğer eserler, İzmirlilerin o zamandan beri organize bir halk olduğunu ve İç Ege ile çok yakın ilişkileri olduğunu gösteriyor. Tıpkı bugün olmaya devam ettiği gibi.”

“İZMİR DÜNYADA DEMOKRASİNİN DOĞDUĞU YER”

İzmir’in demokrasi ve özgürlükler şehri olmasının birçok güncel nedeni olduğunu söyleyen Soyer, “İzmir dünyada demokrasinin ilk doğduğu yerlerden biri. Yeryüzünün bilinen ilk parlamentoları, demokratik kararların verildiği en kadim meclisler arasında bu şehrin mekanları yer alıyor. Seferihisar‘daki Teos, Torbalı’daki Metropolis ve diğerleri demokrasinin dünyada ilk uygulanmaya başladığı mekanlar arasında yer alıyor. Aradan geçen binlerce yıla rağmen bu demokrasi kültürü, biz farkında olmasak da şehrin sokaklarında dolaşmaya ve bize ilham vermeye devam ediyor. Mükemmel bir geleceğe yön veriyor” diye konuştu.

“VERİ KULLANIMINI DAHA DA ARTIRACAĞIZ”

Doğru kararların geçmişin saklı gücünden yararlanarak verilebileceğini ifade eden Soyer, “Geleceği öngörebilmenin tek yolu geçmişi iyi anlamak ve bugünün koşulları içinde yorumlamaktan geçiyor. Günümüzde buna veri yönetimi de deniyor. Veri, ileriye yönelik doğru karar vermede en doğru araç olarak kabul ediliyor. Çok mutluyum ki veri kaydetme, arşivleme ve analiz etme konusunda deneyimli bir kadroya sahibiz. Veri yönetiminin değerini bilen ve bunu uygulayan bir İzmir Büyükşehir Belediyesi var. Ama biz bunu daha da arttıracağız. Veri yönetimini her alanda daha aktif olarak kullanmak için genişleteceğiz. Kaynaklarımızı verimli kullanmak için ve en doğru kararı verebilmek için buna ihtiyacımız olacak. Bunu yaparken, yalnızca teknolojik ve akademik bilgiye değil, geçmişten gelen örtük ve sözel bilgiye de yer vereceğiz” dedi.

GELECEĞİMİZ GEÇMİŞİMİZDE SAKLI

Kentle ilgili verilerin paylaşımının önemine de vurgu yapan Soyer, şunları kaydetti:

“Veri yönetimi konusunda günümüzde çok farklı çözüm yöntemleri geliştirilmeye ve uygulanmaya başlandı. Açık veri anlamına gelen ‘open data’ sistemi ile veri yararlı uygulamalar ve hizmetler oluşturması için herkesin kullanımına açılıyor. Dünya üzerinde birçok kent açık veri sistemini kullanmaya başladı ve bunu her geçen gün geliştiriyor. Açık veri konusunda en başarılı kentlerden New York Belediyesi bugün sokak sokak suç veri atlası, ağaç envanteri atlası, ticari işletme atlası gibi birçok açık veri portalını vatandaşlarının kullanımına ücretsiz olarak sunuyor. Bu açık veri portalı sayesinde vatandaşlarına hem şeffaflık sağlıyor hem gelecekleri hakkında karar vermelerinde yol gösterici oluyor hem de kent için yenilikçi çözümlere ilham kaynağı oluyor. Özetle, geçmişin unutulmuş kültürleri içinde kapalı kalan bilgiyi, geleceğin açık bilgisine dönüştürmek zorundayız. İzmir için ancak böyle hareket edersek doğru ve kalıcı kararlar alabiliriz. Geleceğimiz geçmişimizde saklı. Saklı olanı beraber keşfedelim ve mükemmel bir geleceğe doğru, birlikte yürüyelim.”